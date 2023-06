FCIN1908 / Inter, esercitato riscatto Acerbi: accontentato il difensore che voleva tempi brevi

Francesco Acerbi vestirà la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione. Dopo la prima super annata in nerazzurro, il difensore è stato riscattato dal club secondo quanto appreso da FcInter1908. Accontentata dunque la volontà del giocatore, che chiedeva certezze immediate in merito al suo futuro. Acerbi farà ancora parte della rosa di Simone Inzaghi, che un’estate fa spinse per portarlo a Milano.