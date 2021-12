Romano: “Perisic, non c’è questo piano per il futuro. Attende l’Inter oppure…”

Gli aggiornamenti sul futuro di Ivan Perisic, in scadenza di contratto con l'Inter al prossimo 30 giugno 2022

Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha parlato del futuro di Ivan Perisic: “Perisic non ha accordi con club di Bundesliga e non andrà in Bundesliga, ve lo dico, non c’è questo tipo di piano. O Inter o altro all’estero, ma Perisic sta aspettando l’Inter”, le sue dichiarazioni sull’esterno croato. Ricordiamo che Perisic è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con i nerazzurri.