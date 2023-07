Romano: “Bayern, trattativa per Raya. Inter, resta priorità Sommer. No a Martinez”

Prima l'erede, poi il via libera per Sommer all'Inter. Il Bayern Monaco è alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto dello svizzero

Prima l'erede, poi il via libera per Sommer all'Inter . Il Bayern Monaco è alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto nella rosa di Tuchel dello svizzero, promesso sposo dei nerazzurri.

"Risulta che il Bayern ha avviato colloqui per esplorare l'affare David Raya. È una delle opzioni nella lista come nuovo portiere. Il Brentford ha sempre voluto circa 40 milioni di sterline per Raya, non un affare facile: il Bayern sta mostrando interesse. Sommer resta la priorità dell'Inter come nuovo portiere; non Dibu Martinez".