Inter, Trubin nel 2024? Audero aspetta una chiamata: i dettagli dell’affare

"L'indirizzo in viale della Liberazione pare chiaro: o si investe una cifra ragionevole sull'ucraino, oppure ci si dirige verso un profilo low cost. E' comprensibile che la Sampdoria preferisca monetizzare: d'altronde il club genovese lo ha pagato 20 milioni di euro alla Juventus nel 2019. La carta in mano all'Inter è che però il suo stipendio è fuori scala per una Serie B e quindi i blucerchiati hanno tutto l'interesse di alleggerirsi dell'ingaggio. Il contratto fino al 2026, di fatto, non è un fattore.

Anzi, potrebbe aprire uno spiraglio per un prestito che chiaramente sarebbe conveniente per l'acquirente: la Sampdoria potrebbe spingere per un obbligo di riscatto, l'Inter potrebbe dirottare su un diritto di riscatto. Al momento questo è quasi fantamercato, ma la situazione va monitorata. A fine luglio Inzaghi spinge per avere i suoi portieri e Audero spera probabilmente in una telefonata", è il punto della Gazzetta dello Sport.