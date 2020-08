Rummenigge: “Thiago se ne vuole andare. Alaba? Sarebbe davvero un peccato se…”

Karl-Heinz Rummenigge, che ha parlato in una lunga intervista al giornale tedesco Die Welt, ha affrontato diversi temi di mercato che riguardano il Bayern Monaco. A proposito di Alaba ha affermato: “Sarebbe davvero un peccato se non trovassimo un accordo. Sono 12 anni che David è con noi e si adatta perfettamente al Bayern”.

Thiago scalpita: “Un’offerta per lui? (Ci contiamo) In questi giorni. La situazione è che il giocatore se ne vuole andare. Per lui è stato importante dimostrare che nelle partite che contano può giocare ad un livello alto. Se si verificherà, sarà una partenza che ci farà un po’ male”.