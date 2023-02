Sabatini: “Skriniar ha parlato ai compagni, ora offrirà ai tifosi dell’Inter…”

"Skriniar ha tentato di restare nerazzurro finché non è stato “tentato” dalle proposte del Psg. L’Inter l’ha trattenuto in estate quando l’offerta era una bellissima tentazione. Poi ha tentato prima di rinnovargli il contratto e poi di venderlo a un prezzo da ricchi sceicchi. Skriniar è rimasto all’Inter e adesso, lui e la squadra, offriranno ai tifosi ancora un “tentativo”: la pacifica convivenza sino al 30 giugno. La trattativa di pace è stata tempestiva. All’indomani del Marotta romantico sulle “bandiere che non esistono più”, Skriniar non ha puntualizzato di essere uno slovacco ex Zilina ed ex Sampdoria, quindi non proprio classificabile come “bandiera”. Più semplicemente, Skriniar ha parlato prima ai compagni e poi ai tifosi. “A Parigi mi hanno offerto un contratto migliore rispetto all’Inter. Voi che avreste fatto al posto mio?”, è il libero riassunto della sua domanda. Gli hanno chiesto se avrebbe continuato ad impegnarsi per l’Inter. Lui ha risposto “sì”, certo, come sempre. Amici come prima e “forza Inter"".