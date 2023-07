Sabatini: “Inter, Trubin mi piace molto. Sommer? Tanto vale tenere Handanovic”

"Non si può pretendere che il giovane in qualche mese sia ai livelli di Lukaku, sul quale noto, tra l'altro, che alcuni hanno dei dubbi. Ovvio che il campione c'è, ma sono comprensibili i dubbi di alcuni tifosi, visti gli alti e bassi. Se venderei Onana per prendere Lukaku? Per me Onana preso a zero e rivenduto a 50 è una cosa da fare, varrebbe anche per un altro giocatore. Come vincere al superenalotto. Trubin mi piace molto, mentre Sommer sarebbe un passo indietro. Tanto vale tenersi Handanovic. Prendere Lukaku a 40-45 milioni per me è un affare. Credo che abbia risolto brillantemente il suo problema fisico".