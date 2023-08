CdS – Arnautovic vuole l’Inter? Provocazione Bologna: la richiesta è di 20 mln

Nella lista degli attaccanti cerchiati dall'Inter si inserisce, con prepotenza, anche Marko Arnautovic, come anticipato da Fcinter1908.it nei giorni scorsi: "Se non fosse l’Inter, poco ma sicuro il Bologna non si metterebbe neanche a sedere, ritenendo Arnautovic incedibile, ma se da una parte per motivi di amicizia è pronto ad aprire un tavolo, da un’altra Claudio Fenucci fa sapere di essere deciso a chiedere a Beppe Marotta e a Piero Ausilio una ventina di milioni per lasciar partire Arna. Come potete intuire si tratta di una vera e propria provocazione, anche per far capire al club nerazzurro che solo di fronte a numeri estremamente significativi potrebbe mollare l’austriaco, che per il Bologna è un autentico valore aggiunto", spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.