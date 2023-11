Balzaretti: “Samardzic? Crediamo di tenerlo fino a fine anno. Sfumato trasferimento a Inter…”

Le parole del dirigente dell'Udinese sul calciatore che in questi giorni è stato accostato alla Juve e pure ai nerazzurri

Balzaretti, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato prima della partita contro il Milan ai microfoni di Skysport. Si è ovviamente soffermato sulla gara ma è stata inevitabile la domanda su Samardzic che in questi giorni è stato al centro di voci di mercato che lo vogliono nel mirino della Juventus e parlano anche di un ritorno di fiamma con l'Inter, la squadra che ha sfiorato in estate perché c'era l'accordo con lui e l'intermediario della trattativa, ma poi i suoi agenti hanno aumentato la richiesta e hanno fatto saltare l'operazione con il club nerazzurro.

Il dirigente del club friuliano ha parlato proprio del calciatore che alla fine è rimasto a giocare a Udine: «Su Samardzic Cioffi ha detto che in futuro si vedrà, via a gennaio? Crediamo di poterlo tenere fino a fine stagione, è un giocatore importante, abbiamo un obiettivo da centrare, sicuramente è un calciatore di talento. Sfumato il trasferimento all'Inter ha dimostrato di essere concentrato sull'Udinese, il suo futuro dipende dal presente, deve fare bene, dimostrare il suo talento e anche questa sera, in questa partita, è su un palcoscenico importante, dove speriamo faccia bene».