CdS – Inter, con Samardzic centrocampo stellare. Annuncio già oggi?

Oggi potrebbe essere il giorno della chiusura dell'affare tra Inter e Udinese per il trasferimento in nerazzurro di Lazar Samardzic . Scrive il Corriere dello Sport:

"Le parti mantengono costanti i loro contatti, l’annuncio potrebbe arrivare già oggi in modo da permettere a Samardzic di presentarsi a Milano entro il weekend e aggregarsi al gruppo guidato da Inzaghi che sabato riprenderà gli allenamenti ad Appiano. Nonostante le urgenze legate al portiere e all’attaccante, i dirigenti interisti hanno sferrato l’accelerata decisiva per il talentuoso ventunenne nato a Berlino, dando una nuova soluzione a Inzaghi in un reparto stellare già in partenza".