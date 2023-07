Anche CorSera conferma: “Inter, Samardzic a un passo: i dettagli. Chiusura in pochi giorni”

Anche il Corriere della Sera conferma che l'Inter è a un passo dalla chiusura della trattativa con l'Udinese per l'arrivo a Milano di Lazar Samardzic

"Intanto, Marotta sta definitivamente puntellando il centrocampo (reparto che ha perso Brozovic, ma che con Frattesi ha guadagnato in gol e dinamicità), ed è a un passo da Samardzic: offerti all’Udinese 15 milioni più Fabbian (sul quale i nerazzurri conserverebbero il controriscatto) per il 21enne tedesco naturalizzato serbo. Affare che potrebbe chiudersi in pochi giorni".