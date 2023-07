Samardzic all’Inter, accordo raggiunto con l’Udinese: ecco cosa manca per chiudere

"Lazar Samardzic dovrebbe diventare presto un nuovo calciatore dell’Inter. Ma prima dovranno essere limati alcuni dettagli per una trattativa molto ben avviata, ma ancora da chiudere". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'affare Inter-Udinese per Samardzic. Il club nerazzurro ha l'ok del giocatore - pronto un quinquennale da 1,8 mln netti a stagione più bonus - e ha raggiunto l'accordo con i friulani per la cifra dell'operazione, ossia 25 mln di euro.

"Determinante, in una negoziazione alla Barella col pagamento dilatato nel tempo, o se restiamo in tempi più recenti, alla Frattesi, l’inserimento di Giovanni Fabbian nell’affare, col cartellino dell’ex Reggina stimato in una decina di milioni di euro. Samardzic arriverà all’Inter in prestito oneroso – pagato per l’appunto con la cessione del canterano nerazzurro ai friulani – con l’obbligo di riscatto. Una sorta di mutuo su un asset che il club di Viale della Liberazione reputa essere più che fruttuoso. E allora cosa manca per arrivare alla tanto agognata firma? Semplice, l’intesa totale con Fabbian e il suo agente", spiega Tuttosport che conferma come manchino solo gli ultimi aspetti burocratici - anche la formula del passaggio di Fabbian all'Udinese - ed economici appunto, cioè l'accordo sull'ingaggio di Fabbian a Udine.