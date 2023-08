Pedullà: “Samardzic, Inter non cambia le cifre e confida che il giocatore…”

Le prossime 24/36 ore saranno decisive per Lazar Samardzic: ecco le ultimissime secondo Alfredo Pedullà dopo l'incontro di oggi

Le prossime 24/36 ore saranno decisive per Lazar Samardzic . Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione del centrocampista dopo l'incontro di oggi nella sede dell'Inter, in cui sono sorte problematiche di carattere economico.

"Lazar Samardzic all’Inter: ci sono le visite, ci sono gli accordi con Fabbian all’Udinese, c’è tutto. Meglio: ci sarebbe tutto. Perché il blitz del papà in sede Inter, nel gioco di mediatori più vecchi e nuovi procuratori, hanno portato a una richiesta superiore tra commissioni e altro rispetto a quanto concordato. L’Inter non ha accettato e ha respinto al mittente, non modificherà di una virgola i numeri precedentemente concordati.