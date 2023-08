Libero – Da Samardzic a Lukaku: genitori nel pallone e scenari rivoluzionati

Il quotidiano Libero spiega:

“Le trattative le ha gestite Rafaela Pimenta, ereditiera dell’agenzia Raiola, su mandato della famiglia Samardzic: per galateo, invita il padre ad un incontro con i dirigenti del top club per cui il figlio giocherà”.

“Dopo aver sbrigato faccende di lavoro, lui che costruisce palazzi nella Berlino bene, papà Mladen si presenta a Milano. Lo accompagnano due uomini (uno è Nicola Kolarov, fratello maggiore dell’ex giocatore Aleksandar, per tradurre dal serbo all’italiano), sale negli uffici nerazzurri e blocca tutto: le commissioni non vanno bene. Erano destinate al 50% a lui e al 50% a Pimenta, ma sono basse e lui non lo sapeva. Chiede un rialzo. Pimenta rinuncia alla procura perché non vuole compromettere i rapporti con l’Inter, Samardzic senior prende in mano la situazione".

Situazione diversa, ma non troppo, per quanto riguarda Romelu Lukaku.

“Voci di corridoio sostengono che il belga abbia trattato con il Milan e la Juventus per volere di mamma Adolphine: sarebbe stata una risposta alla delusione del figlio per la panchina in finale di Champions. Lukaku ascolta la mamma e non i procuratori, che infatti tolgono il disturbo (Pastorello), fanno di testa loro (l’avvocato Ledure) o si infuriano (l’agenzia Roc Nation che ne curava l’immagine). Il risultato? Siamo a metà agosto e Lukaku di fatto è senza squadra. Quel cartello farebbe bene ai club ma anche e soprattutto ai giocatori”.

