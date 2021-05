Sanchez, inversione totale: “E l’Inter ha preso questa decisione sul suo futuro”

Una doppietta per mettere il timbro sulla giornata di festa dell'Inter, e per riaccendere i fari su una stagione comunque da protagonista

A gennaio, il cileno è stato a un passo dal lasciare l'Inter, quando ormai lo scambio con la Roma per portare a Milano Dzeko era apparecchiato. Come scrive gazzetta.it, però, le riflessioni e l'addio a Milano sono ormai lontani: