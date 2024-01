Sanchez si sente leone in gabbia: “Ha talmente considerazione di sé da dire un no importante”

Vorrebbe più spazio in questa Inter, Alexis Sanchez, anche se, quando impiegato, il cileno non ha mai dato quella scossa che Inzaghi e i tifosi nerazzurri si aspettavano da lui. Ciononostante, come scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante cileno si sente come un leone in gabbia:

"Il calcio, però, offre sempre chance per rilanciarsi. E, alla luce del precedente, la Supercoppa sarebbe l’opportunità ideale. Resta da capire, semmai, se Inzaghi gli concederà spazio, tenuto conto che con il Monza è rimasto in panchina, mentre tra Lecce, Genoa e Verona ha messo insieme in tutto 33’. La sensazione è che Sanchez si senta ancora come un leone in gabbia (l’immagine non è casuale…), ma non abbia gli argomenti per protestare. Anzi, ha un tale orgoglio e una tale considerazione dei suoi mezzi da aver respinto alcune ricche offerte provenienti proprio dall’Arabia Saudita".