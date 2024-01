GdS: “Diverse offerte per Sanchez, lui vuole restare: sensazione che l’Inter…”

A giugno Alexis Sanchez vuole presentarsi in forma alla Coppa America. La Gazzetta dello Sport si sofferma sul cileno in chiave mercato, evidenziando la necessità dell’Inter di rinforzare il reparto avanzato. “La sensazione però è che all'Inter non dispiacerebbe se accettasse una delle offerte arrivate nelle scorse settimane/mesi e cambiasse maglia durante la finestra di mercato invernale. Risparmiando l'ingaggio di Sanchez, il club di viale della Liberazione potrebbe andare alla ricerca di un attaccante più funzionale alla rosa, impresa comunque non facile potendo offrire solo l'ingaggio e non soldi per acquistare il cartellino.