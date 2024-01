"È in un momento magico, breve pit-stop muscolare a parte, e il suo agente sta trattando per chiudere il rinnovo e rendere ancora più saldo il suo rapporto con l’Inter", aggiunge Sky.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.