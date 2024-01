Leader nello spogliatoio e punto fermo in campo: così Acerbi si è preso l’Inter

"Acerbi ha fermato tutti i fenomenali attaccanti affrontati in questo anno e mezzo scarso all’Inter. E Francesco è un elemento fondamentale per Inzaghi anche in costruzione. Ha l’intelligenza, in situazioni in cui i giocatori si trovano a essere "ruotati" rispetto allo schieramento naturale, di spostarsi sul centrosinistra, posizione in cui non si sente a disagio. Le parole indirizzate alla Juventus sono la prova che Acerbi, per i nerazzurri, è ben più di un grande difensore. Non parla spesso, ma quando lo fa non è banale. Come i veri leader, appunto".