Inter-Sanchez, addio a gennaio? Si infittiscono le voci sull’approdo in Arabia

Il primo club che ha mostrato interesse è stato l'Al-Ittihad, diretto da Marcelo Gallardo, squadra nella quale giocano già Karim Benzema e N'Golo Kanté. Il club dovrebbe sistemare la sua rosa per inserire Alexis per non superare la quota stranieri in squadra. Il cileno piacerebbe anche all'Al-Ettifaq, guidato da Steven Gerrard dove giocano anche Georginio Wijnaldum e Moussa Dembélé. Terza contendente è l'Al-Shabab, che sta cercando un sostituto per Ever Banega, che si unirà al Boca Juniors al suo ritorno in Argentina.