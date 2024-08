L'attaccante cileno, terminato il suo contratto con l'Inter, è pronto per indossare nuovamente la maglia bianconera

È tutto pronto per il ritorno di Alexis Sanchez all'Udinese: l'attaccante cileno, terminato il suo contratto con l'Inter, tornerà in Friuli, nella squadra che lo portò in Italia nel 2008.