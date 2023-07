Inter, trattativa avanza con la Dinamo Zagabria per Satriano: ecco la formula

"Martin Satriano ripartirà dalla Dinamo Zagabria. L'attaccante uruguaiano dell'Inter, reduce da una stagione con poche soddisfazioni personali (2 centri in 31 presenze) con la maglia dell'Empoli, non resterà alla corte di Inzaghi e probabilmente finirà in Croazia per rinforzare i vincitori dell'ultimo campionato che in questa estate, a partire da fine luglio, disputeranno il secondo turno di qualificazione alla prossima Champions. La trattativa tra i due club è ben avviata e la formula del trasferimento è già stata individuata: prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. L'Inter infatti non vuole perdere il controllo dell'ex bomber della sua Primavera perché crede in lui e nei suoi margini di miglioramento (è un classe 2001)".