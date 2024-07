Semplici: “Inter e Napoli modo di giocare sarà simile. Due attaccanti o…”

Leonardo Semplici , ospite negli studi di Skysport, ha parlato del mercato e della prossima stagione di Serie A. Queste le parole dell'allenatore: « Artem Dovbyk giocatore giusto per sostituire Lukaku alla Roma? Caratteristiche fisiche importanti, bravo tecnicamente e per la sostituzione del belga credo sia adatto. E ha fatto un grande acquisto la Roma, si è messo in luce nella scorsa stagione e credo si possa confermare».

«"Osimhen? In situazioni come queste, dove il giocatore sembra voglia partire, si possono creare degli svantaggi. Sia per l'allenatore che per i compagni. Lui e Lukaku potrebbero coesistere, hanno caratteristiche diverse. Ma la vedo comunque difficile come opportunità. Il Napoli di Conte e l'Inter sono diversi anche se hanno sistemi di gioco uguali? Il modo di giocare è simile, due attaccanti l'Inter o due trequartisti e Lukaku, ma è questa la mentalità che Conte vuole trasferire alla sua squadra», ha proseguito il tecnico. «Mi auguro di poter tornare ad allenare prima possibile, la voglia è tanta. Vediamo se presto possiamo rimetterci in discussione», ha concluso l'allenatore sul suo presente e sul suo futuro.