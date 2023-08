Carnevali: “Scamacca bene in qualunque club, ma un anno in Premier è poco”

«Berardi ha detto di non essere sicuro di rimanere?Spero sia una battuta la sua ma per quanto riguarda Berardi o anche altri giocatori possono sempre arrivare novità da valutare. Domenico ha già detto la stessa cosa nelle passate stagioni ma spero resti. Qual è il club interessato a Domenico? Per lui al momento nessuna richiesta da nessuna società. Al di là dei gol è il nostro giocatore più importante, è una nostra bandiera, credo che sia stata una battuta la sua sulla permanenza». Giovanni Carnevali , ad del Sassuolo, a Skysport ha commentato le ultime parole di Berardi pronunciate sul palco nel giorno della presentazione della squadra in vista della nuova stagione.

Credo che sia un giocatore che non ha dato il meglio si sé stesso, che può crescere. Farebbe bene in tutti i club italiani, dall'Inter, alla Roma, passando per la Juve. Credo che resterei un altro anno in Premier League se fossi in lui perché non è ancora riuscito con un solo anno a far capire il suo valore vero. Sicuramente in qualunque squadra approderà è un giocatore importante.