Marchetti (Sky): “Inter-Scamacca, distanza si può colmare in tempi brevi”

"Il mese di agosto si sta rivelando il mese delle punte. Oggi non è stata una giornata di novità clamorose - ha spiegato Marchetti a Skysport - anche perché l'Inter ha giocato con il PSG ed è di ritorno in Italia. Al rientro il lavoro dei dirigenti riprenderà e si lavorerà su Scamacca".

Così il giornalista di Skysport ha parlato della trattativa per il calciatore del West Ham con la prima offerta arrivata dall'Interdi 22 mln più tre di bonus ancora lontana però dalla richiesta del West Ham che di mln ne vuole incassare invece 30. "La distanza è colmabile, magari non immediatamente, ma sicuramente in tempi brevi anche perché il club nerazzurro ha l'okei del giocatore", ha concluso l'esperto di mercato del canale satellitare.