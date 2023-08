TS – Sensi, l’Inter non cambia idea: andrà via. E per Correa…

Oltre alla questione centravanti e a quella relativa al braccetto che arriverà per completare il reparto arretrato, in casa Inter l'esigenza delle ultime settimane di mercato è anche quella di sfoltire la rosa:

"A Salisburgo paradossalmente è stato più decisivo il contributo di chi ha la valigia in mano, come Correa e Sensi che hanno segnato le ultime due reti. L'argentino e l'italiano, però, sono in attesa dell'offerta giusta per essere ceduti", sottolinea Tuttosport che poi aggiunge: