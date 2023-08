Iuliano: “Juve, obiettivo scudetto. Avrei tenuto Cuadrado. Inter e Milan…”

"La Juve deve ripartire senza coppe, con pochi introiti e debiti. Un po' di errori sono stati commessi in passato, dalla squadra e dalla dirigenza. E' una nuova ripartenza. La fortuna ora è avere un grande ds come Giuntoli. Siamo tutti in attesa di capire cosa farà, di vedere che l'aria sia cambiata. Vedremo quale sarà la nuova Juventus, perchè una squadra che non lotta per vincere non ha senso ma ricominciare da zero porta che non vinci anche da subito. Ma non è la sola Juve che deve ripartire. L'obiettivo? Non esiste che la Juve non abbia quello di vincere lo Scudetto, soprattutto senza coppe. Bisogna vedere se te lo permetteranno le altre. La Juve deve vincere lo Scudetto, perché ti porta molti vantaggi".