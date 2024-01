L'Inter aspetta i documenti dal Leicester per chiudere l'operazione Stefano Sensi in uscita: dovrebbero arrivare mercoledì

L'Inter aspetta i documenti dal Leicester per chiudere l'operazione Stefano Sensi in uscita. Come riportato anche da Sky Sport, il club nerazzurro attende i contratti dal club inglese. Dovrebbero arrivare nella giornata di mercoledì. Una volta che li riceverà, Sensi partirà destinazione Leicester per le visite mediche e la firma.