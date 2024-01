E' da considerarsi in stand-by il trasferimento al Leicester di Stefano Sensi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il club inglese, che nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo con l'Inter per il centrocampista in scadenza di contratto con i nerazzurri, non ha ancora inviato i documenti firmati in Viale della Liberazione. Ecco perché, in assenza di un'accelerata, il calciatore domani sarà ancora ad allenarsi ad Appiano, in attesa di novità entro la fine del mercato. Scrive la rosea: