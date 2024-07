I due giocatori, svincolati dal club nerazzurro dopo lo scudetto vinto, non hanno ancora definito il loro futuro

Il Monza potrebbe ripensare a Stefano Sensi che ha giocato nella società guidata da Adriano Galliani in prestito nella stagione 22-23. È quanto ha riportato a Skysport Gianluca Di Marzio durante Calciomercato l'Originale. Non c'è ancora l'accordo tra il giocatore e il Como che è interessato all'ex centrocampista dell'Inter.

A proposito di ex interisti: l'Udinese è veramente molto concreta su Alexis Sanchez. I contatti sono proseguiti nelle ultime ore e il club friulano ha fatto un'offerta importante al Nino e spero davvero che il giocatore accetti anche in tempi brevi. Vedremo se si concretizzerà questo clamoroso ritorno nel club che ha lanciato in Europa il cileno che nell'ultima stagione ha vinto lo scudetto con il club nerazzurro.