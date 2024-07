A margine dell’evento con lo sponsor Motorola, l’ad del Monza Adriano Galliani ha parlato anche di mercato. Non solo le dichiarazioni su Joaquin Correa: "Colpani? Per lui qualche telefonata è arrivata, ma non hanno trovato il consenso del Monza. Se la Fiorentina ci ha riprovato? Non so se si può dire, quindi nel dubbio non lo dico”.