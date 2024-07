Sky – Cabal, Inter era arrivata a 8 mln. Domani fa le visite per la Juve

Gianluca Di Marzio a Calciomercato l'Originaleè tornato su Juan Cabal che giocherà nella Juventus nella prossima stagione. Il giocatore del Verona domani farà le visite mediche per il club bianconero. Ci stava lavorando, come noto l'Inter. Ma il club nerazzurro aveva offerto 8 mln al club gialloblù e aveva poi messo in standby l'affare.