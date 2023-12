Pochi minuti in campo, tanti problemi fisici. Stefano Sensi non è riuscito, nonostante la permanenza in estate, a riconquistarsi l'Inter

Pochi minuti in campo, tanti problemi fisici. Stefano Sensi non è riuscito, nonostante la permanenza in estate, a riconquistarsi l'Inter.

Ecco perché la sua cessione a gennaio è uno scenario sempre più concreto. Scrive Tuttosport: