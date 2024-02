GdS conferma FCIN1908 – Svolta Sensi-Leicester, volo privato pronto

Anche Gazzetta conferma le ultimissime indiscrezioni raccolte da FCIN1908 su Stefano Sensi. L’addio all’Inter è ormai imminente, sottolinea il sito della rosea: “È sempre più vicino al Leicester City. L'operazione a titolo definitivo, in stallo per alcuni giorni, si è sbloccata ieri nel tardo pomeriggio e ora sembra in dirittura d'arrivo nella corsa contro il tempo dell'ultimo giorno. Nella giornata di mercoledì gli uomini di mercato dell'Inter sono rimasti in contatto con i colleghi inglesi fino a notte fonda e questa mattina i messaggi sono ripresi per definire gli ultimi dettagli del trasferimento a titolo definitivo. A breve dovrebbe scattare il via libera per far partire il volo privato del centrocampista verso la Gran Bretagna”, si legge.