GdS sull’Inter: “Skriniar? Ce n’è abbastanza per credere che a gennaio…”

L'Inter non ha ceduto nessun top nel corso del mercato estivo ma, a gennaio, qualcosa potrebbe accadere. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport che parla di Skriniar e De Vrij in questi termini:

"Non è finita, tra lo slovacco e il Psg. E non è mai iniziato, tra l’olandese e l’Inter, un discorso sul rinnovo di contratto. Scadenza giugno 2023, dal primo febbraio possono firmare per altri. Ce n’è abbastanza per credere che a gennaio almeno uno dei due possa salutare la compagnia".