Il calciatore slovacco andrà in prestito al club turco dal PSG che però deve sistemare altri prestiti

Milan Skriniar sta per diventare ufficialmente un giocatore del Fenerbahce. Il difensore approderà alla corte di Mourinho dopo aver superato le visite mediche: il calciatore si è sottoposto ai test di rito quest'oggi, come raccontano i media turchi. "Visite superate brillantemente", scrivono i siti che seguono la squadra allenata dall'ex allenatore nerazzurro.

L'accordo con il PSG è stato trovato ma manca ancora l'annuncio ufficiale del trasferimento. Il motivo di questo mancato annuncio è lo stesso che aveva ritardato l'annuncio ufficiale del trasferimento a Torino, alla Juve, di Kolo Muani. Il club francese può mandare via solo sei giocatori in prestito e deve quindi sistemare altre situazioni in uscita prima di ufficializzare la cessione dell'ex Inter.