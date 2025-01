Milan Skriniar è diventato papà per la seconda volta. L'ex giocatore dell' Inter , che al Psg non ha trovato lo spazio e la fortuna che si sarebbe augurato, ha dato l'annuncio sui social. "Non c’è niente di più della famiglia. 15.1.2025 Benvenuta Lorraine. Grazie Barbora, siamo incredibilmente orgogliosi di te, ti vogliamo bene", ha scritto Milan ringraziando la moglie.

Sotto al post di Milan Skriniar sono arrivati immediatamente gli auguri di amici ed ex compagni di squadra. La notizia è stata accolta con un'ondata di affetto. E i tifosi di una squadra in particolare, quella del Galatasaray, ne hanno approfittato per richiamare l'attenzione del difensore slovacco. "Vieni al Gala", gli hanno scritto numerosi e speranzosi i fan della squadra turca dove milita anche Mauro Icardi (fermo per infortunio), ex compagno di squadra di Skriniar.