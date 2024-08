Viste le complicazioni per Wesley, ancora bloccato dal Flamengo, l'Atalanta si sta guardando attorno alla ricerca di nomi alternativi per la fascia destra.

Secondo quanto riporta Sky Sport, in queste ore sono emersi i nomi di due ex Inter: Raoul Bellanova e Juan Cuadrado. In particolare, l'attuale calciatore del Torino è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza bergamasca. La richiesta del Toro è di 20 milioni di euro, la stessa del Flamengo per liberare Wesley.