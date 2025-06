Come riferisce gianlucadimarzio.com, infatti, il portiere camerunense sarebbe finito nel mirino del Monaco. In caso di partenza, i Red Devils avrebbero messo gli occhi su Carnesecchi dell'Atalanta:

"Il Monaco si sta muovendo sul calciomercato: il club francese ha effettuato un sondaggio per André Onana, portiere 29enne di proprietà del Manchester United. In caso di partenza del calciatore camerunese, il profilo che piace di più alla squadra di Ruben Amorim per sostituirlo è Marco Carnesecchi".