SM – Morata preferisce l’Inter: pronti 17 milioni. Un fattore decisivo

Continua la ricerca di un attaccante in casa Inter, con Morata in pole position per rinforzare il reparto offensivo di Inzaghi

L'Inter continua a puntare su Alvaro Morata come rinforzo per l'attacco di Inzaghi. Definitivamente sfumato Lukaku, il club nerazzurro ha deciso di puntare sul giocatore dell'Atletico Madrid, ma ancora non ha trovato un accordo con il club spagnolo per il cartellino del giocatore.