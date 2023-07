Inter, ceduto Onana arriva Sommer. Per Trubin lo Shakhtar fa muro: c’è anche un piano B

"Come noto, viale Liberazione lavora su un doppio fronte: Sommer più Trubin. Non in alternativa, ma per farli arrivare in coppia. Più semplice portare il primo alla Pinetina, visto che per il suo addio al Bayern sono sufficienti 6 milioni di euro. Per quanto riguarda il secondo, invece, lo Shakthar ha sparato alto: oltre 30 milioni, nonostante il contratto in scadenza nel 2024", si legge sul Corriere dello Sport.