SM – Sommer, ok Bayern a offerta Inter: i tempi. Trubin, ecco la richiesta Shakthar

Ceduto Onana, che presto diventerà ufficialmente un giocatore dello United, l'Inter è concentrata sul possibile sostituto. Il club nerazzurro ha individuato in Yann Sommer il giocatore che dovrà raccogliere l'eredità lasciata da Onana. Lo svizzero e Trubin sono i giocatori scelti per completare il reparto portieri di Inzaghi.

"Per Sommer non è una questione economica, ma l'Inter ha fretta di chiudere per dare a Inzaghi un portiere. Il Bayern ha fatto sapere di voler accettare l'offerta di 4 milioni di euro ma rallenta perché vuole prima arrivare a un vice Neuer. È Mamardashvili il portiere prescelto", spiega Sportmediaset.