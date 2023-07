Sky – Inter, trattativa a oltranza per Sommer: il Bayern fa resistenza perché…

Continua (a rilento) la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Yann Sommer. Come riporta Sky Sport, il club tedesco sta facendo resistenza

Continua (a rilento) la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Yann Sommer. Come riporta Sky Sport, il club tedesco sta facendo resistenza, visto che, con Neuer ancora non recuperato del tutto, in caso di addio dello svizzero si ritroverebbe senza portieri.