CdS – Per Spinazzola-Politano gelo tra Inter e Roma: si scioglie lavorando sulla formula?

Anche da Roma arrivano le ultime sulla trattativa per trovare un nuovo accordo sullo scambio Politano-Spinazzola. Sembrava un’operazione chiusa quando i due giocatori sono stati autorizzati a fare le visite mediche. Ma l’Inter ha richiesto ulteriori test fisici e ha cercato di riformulare l’accordo. I giallorossi non hanno autorizzato il loro calciatore a fare ulteriori test. Non è mai arrivato in sede per firmare e non è mai arrivato alla Pinetina.

L’affare era quasi saltato e hanno comunicato al giocatore della possibilità di rientrare a Roma già oggi. Ma secondo il Corriere dello Sport si è riaperta una porticina: “Il gelo tra le parti sta portando inevitabilmente al blocco dello scambio che potrebbe saltare a momenti salvo clamorosi colpi di scena. Per non far saltare tutto, nelle ultime ore si sta lavorando sul numero di presenze cui legare l’obbligo di riscatto da parte della Roma e dell’Inter”.

(Fonte: CdS)