Non c'è solo l'Inter su Federico Chiesa : l'esterno della Juventus, messo fuori rosa da Thiago Motta, in questi ultimi giorni di mercato potrebbe diventare un'occasione anche per il Barcellona. A riportarlo è il portale spagnolo Sport.es:

"L'opzione Federico Chiesa può diventare calda. Il Barça sta valutando se ufficializzare l'offerta per il giocatore della Juventus, proposta una decina di giorni fa alla dirigenza bianconera una volta che il club italiano ha deciso di inserirlo nella lista di mercato. Il club blaugrana si è già informato sulle condizioni e sta studiando la fattibilità dell'operazione tenendo conto che Chiesa vede molto favorevolmente la possibilità di giocare al Camp Nou. Per ora non c'è un'offerta ufficiale perché il Barça ha bisogno di uscite, ma Chiesa sarebbe sulla lista dei possibili acquisti in questa fase di mercato", si legge su Sport.