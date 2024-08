Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del pareggio dell'Inter contro il Genoa e non solo: "L'Inter ha giocato la partita con grande sicurezza, forse un po' troppa: Sommer l'anno scorso parava anche le mosche, quel gol non l'aveva mai preso e quel rigore a Firenze lo para. La sua prestazione sabato è stata molto inferiore rispetto all'anno scorso. Tra le righe si può anche dire che tutto il ben di Dio che Inzaghi ha in panchina, lo usa un po' poco: prima del 65' è come non averlo. Chiesa? E' una situazione surreale: io sono stato critico con lui, ma un patrimonio sprecato così non ha senso".