Il futuro di Jonathan Tah non sarà in Italia. Il difensore tedesco, in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen, ha confermato di non avere intenzione di rinnovare e di voler cambiare aria al termine della stagione, e numerosi top club europei si sono messi sulle sue tracce. Tra questi anche Inter, sempre particolarmente sensibile alle occasioni di mercato a parametro zero, e Juventus. Tuttavia la prossima destinazione del possente centrale sembra già essere stata decisa.