Il difensore tedesco lascerà il Bayer Leverkusen in estate a parametro zero, alla scadenza del suo contratto

Jonathan Tah è uno dei calciatori in scadenza di contratto più appetiti del mercato internazionale: il difensore tedesco non rinnoverà con il Bayern Leverkusen, e in estate sarà libero di cercarsi una nuova squadra.

Intervistato dalla Bild, il centrale classe '96 ha fatto il punto sul suo futuro: "Prenderò una decisione presto. Non voglio fissare una data. Quel che è certo è che non sarà prima di due mesi. Andare all'estero? Quando vai in un posto dove potresti non parlare la lingua, è un'esperienza particolarmente impegnativa. Questo vale anche per il mio ruolo, che naturalmente desidero ricoprire all'interno di una squadra. Mi richiederebbe molto essere coinvolto in qualcosa del genere. Ecco perché andare all'estero mi attrae sicuramente".