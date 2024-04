Taremi in scadenza, vita dura al Porto: da quanto non gioca. Lo aspetta l’Inter

Dopo la Coppa d'Asia, di Mehdi Taremi si sono perse le tracce in casa Porto: ne ha parlato così il Corriere dello Sport

Dopo la Coppa d'Asia, di Mehdi Taremi si sono perse le tracce in casa Porto. Il Corriere dello Sport oggi ha ripercorso le ultime tappe della situazione e si è proiettato al futuro. "Mercoledì sera il Porto ha vinto l’andata della semifinale di Coppa del Portogallo contro il Vitoria Guimaraes, ma a tenere banco, oltre al risultato, è stata l’ennesima assenza di Taremi. Che non gioca dal 12 marzo - uno spezzone contro l’Arsenal nel ritorno degli ottavi di Champions - e che, nel 2024, ha messo insieme solo due presenze.

Vero che ha partecipato alla Coppa d’Asia, vero anche che ha avuto un problema fisico, ma ora lo ha smaltito e quindi la sua esclusione, anche dai convocati, ha tutta l’aria di essere una precisa scelta. Dovuta all’addio a fine stagione, da svincolato, con destinazione Inter, e pure alle polemiche generate dalle visite mediche con il club nerazzurro, prima fissate e poi rinviate. Peraltro, le spiegazioni di Conceicao non hanno fatto altro che dare forza a questa interpretazione. «Taremi è un’opzione - ha detto il tecnico del Porto - dipende dalla sua condizione fisica, qualcuno ha scritto che sarei arrabbiato per le sue visite mediche (con l’Inter, ndr), ma non è così, fino a giugno sarà un giocatore del Porto e conto su di lui»", si legge.