Mehdi Taremi ai margini in casa Porto. Nelle scorse ore ne ha parlato l’allenatore Conceiçao e oggi anche Tuttosport fa il punto sull’attaccante, che si unirà a zero all’Inter per la prossima stagione. “Promesso sposo dell’Inter. In “castigo” al Porto. Da quando Mehdi Taremi è tornato dalla Coppa d’Asia, o meglio, da quando è diventato di dominio pubblico il suo passaggio a titolo gratuito all’Inter la prossima estate, con le visite mediche fissate e poi cancellate a Milano per evitare un ulteriore clamore mediatico sul calciatore, l’attaccante ha racimolato solo 32 minuti nel ritorno degli ottavi di finale di Champions perso per 3-2 contro l’Arsenal. Il conteggio totale sale leggermente, inserendo anche i 22 minuti disputati contro l’Arouca, ossia in quel match in programma il giorno prima del suo sbarco a Milano poi annullato. Poi solo una panchina, contro il CF Estrela e ben otto non convocazioni per il calciatore.